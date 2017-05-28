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Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci

"Bu formaya yakışan futbol olduğu sürece yenmişiz yenilmişiz önemli değil. Şenol Güneş'in öğrencileri bugüne kadar hep bu formanın hakkını verdi"

Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, büyük bir kulüp olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işık, teknik direktör Şenol Güneş'in ve oyuncuların, formanın hakkını vererek micadele ettiğini belirterek, "Taraftarımızla beraber bu güzel günün keyfini çıkaralım. Bu formaya yakışan futbol olduğu sürece yenmişiz yenilmişiz önemli değil. Şenol Güneş'in öğrencileri bugüne kadar hep bu formanın hakkını verdi. Bu yüzden hocamıza da teknik heyetteki herkese minnettarım." dedi.

Işık, daha sonra gazetecilere "5. yıldızı da takar mıyız?" diye espiri yaptı.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise "Şenol hocaya söyleyecek bir şey yok. Tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular, şampiyonluk kutlamalarını soyunma odasında da sürdürdü. Birlikte şampiyonluk şarkılarının yanı sıra Beşiktaş marşlarını söyleyen siyah-beyazlılar, ayrıca Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde seremoniyi canlandırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #candaş tolga ışık #fikret orman #futbol #spor toto süper lig #süperlig
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