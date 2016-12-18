Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan İnler'in profesyonel kişiliğine övgüde bulunularak, "Medyada, futbolcumuz Gökhan İnler'in maçın son dakikalarında oyuna girmek istemediği yönünde çıkan haberler gerçeğiKaynak: DHA
yansıtmamaktadır. Beşiktaşımıza transfer sürecinde hem isteği hem de fedakarlığı ile takdirlerimizi kazanan Gökhan İnler, profesyonelliğiyle de övgüyü hak etmektedir." denildi.
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