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Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 yenildikleri maçın son dakikalarında yedek kulübesindeki Gökhan İnler'in oyuna girmek istemediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Beşiktaş'tan Gökhan İnler açıklaması
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan İnler'in profesyonel kişiliğine övgüde bulunularak, "Medyada, futbolcumuz Gökhan İnler'in maçın son dakikalarında oyuna girmek istemediği yönünde çıkan haberler gerçeği


yansıtmamaktadır. Beşiktaşımıza transfer sürecinde hem isteği hem de fedakarlığı ile takdirlerimizi kazanan Gökhan İnler, profesyonelliğiyle de övgüyü hak etmektedir." denildi.

Kaynak: DHA
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