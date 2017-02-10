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Beşiktaş'tan TFF'ye Şenol Güneş başvurusu!

Beşiktaş Kulübü, bu akşam ligde oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi Şenol Güneş'in 1 maçlık cezası hakkında TFF'ye başvuruda bulundu.

Beşiktaş'tan TFF'ye Şenol Güneş başvurusu!

Beşiktaş Kulübü, bu akşam Süper Lig'de oynanacak Karabükspor maçı öncesi flaş bir hamle yaptı.

Skorer'de yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı kulüp, PFDK'dan 1 maç ceza alan Şenol Güneş'le ilgili kararın çıkması adına TFF'ye başvuruda bulundu.  

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş dışında ceza alan diğer isimler için girişimde bulunmadı. Tahkim Kurulu'nun gün içerisinde konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor. 

Şenol Güneş, rakip takım sporcusuna yönelik hareketi sebebiyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş ceza almıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #TFF #şenol güneş #kardemir karabükspor
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