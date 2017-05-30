Süper Lig'de geride kalan hafta deplasmanda Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Gaziantep'teki coşkusuna ortak olmak isteyen taraftarı, kent ekonomisine önemli katkı sağladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Gaziantep'teki coşkusuna ortak olmak isteyen taraftarı, kent ekonomisine 15 ile 20 milyon lira arasında katkı sağladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'un küme düşmesine üzüldükleri bir dönemde şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ı ve taraftarını kent kültürüne yakışır misafirperverlikle ağırladıklarını söyledi.

Beşiktaş'ı ve taraftarını tebrik eden Hıdıroğlu, statta sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"İşin ticari boyutuna da bakmak gerekir. Hafta sonu itibarıyla tüm otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90'larda gerçekleşti. Beşiktaş sayesinde 30 bin kişiyi ağırladık. Kentimizde şenlik havasını andıran güzel görüntüler yaşandı. Hafta sonu tatlıcılar ve lokantacılarla görüştük. Hepsi işlerinin çok iyi geçtiğini söyledi. Oda olarak bundan sonraki süreçte bu tür ev sahipliğini artırmak istiyoruz. Beşiktaş maçında 30 bin taraftar vardı. Bu taraftarların önemli bölümü, giderken yanlarında baklava ve fıstık götürdü. Hafta sonu 6 bin kilo baklava, 6 bin kilo da fıstık satışı gerçekleştirildi. Bu sürede kent ekonomisine 15-20 milyon lira civarında kazanım sağlandı. Bu gelir, kent esnafımız için çok yararlı oldu."



Esnaf iş yerlerini erken kapadı

Baklava ustası Metin Özgüven, hafta sonu iş yerlerinin Beşiktaş taraftarıyla dolduğunu ifade etti.

Gaziantep için önemli bir hafta sonunu geride bıraktıklarını anlatan Özgüven, "Baklava satışlarımız, hafta sonu ramazana rağmen büyük bir artış gösterdi. Taraftara teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun devamı da gelir." diye konuştu.

Kebap ustası Fethi Fıstık ise önemli takımların Gaziantep'e geldiği her dönemde işlerin arttığına işaret ederek, Beşiktaş'ın şampiyonluk maçında yaşanan yoğunluğun şimdiye kadar hiç olmadığını kaydetti.

Normal şartlarda iş yerlerini gece kapattıklarını dile getiren Fıstık, maç günü ürünlerinin erken bitmesi nedeniyle iftardan hemen sonra kepenk indirdiklerini, birçok iş yerinde de benzer durumun yaşandığını sözlerine ekledi.