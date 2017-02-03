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Beşiktaş Tosic ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Dusko Tosic ile sözleşme yenilendiğini borsaya bildirdi

Beşiktaş Tosic ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Dusko Tosic ile sözleşme yenilendiğini borsaya bildirdi

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro

2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir. 

Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #Dusko Tosic #kap
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