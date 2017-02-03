Beşiktaş Tosic ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, Dusko Tosic ile sözleşme yenilendiğini borsaya bildirdi

Beşiktaş, Dusko Tosic ile sözleşme yenilendiğini borsaya bildirdi



Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.



Buna göre oyuncuya;



2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro



2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret



Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.



Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır."



ulusalkanal.com.tr