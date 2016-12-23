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Beşiktaş U21-Gaziantepspor U21 maçı ertelendi

Beşiktaş 21 yaş altı takımıyla Gaziantepspor 21 yaş altı takımının oynayacağı maç elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Beşiktaş U21-Gaziantepspor U21 maçı ertelendi

Beşiktaş 21 yaş altı takımıyla Gaziantepspor 21 yaş altı takımının oynayacağı maç, misafir takımın yol güzergahındaki elverişsiz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

U-21 Takımımızın 24 Aralık Cumartesi günü 13.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Gaziantepspor ile oynayacağı U-21 Süper Lig Grubu müsabakası, misafir takımın yol güzergahındaki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #Gaziantepspor
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