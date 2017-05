Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda yenerek 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 33. haftasına ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde başlayan siyah-beyazlı takım, bu avantajını Gaziantepspor karşısında iyi kullandı ve rakibini mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluk kupasını kazandı.

Taraftarların büyük desteğiyle maça başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, 39. dakikada Oğuzhan Özyakup'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrollü oynayan Beşiktaş, 66 ve 76. dakikalarda Anderson Talisca'nın ayağından bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı.

Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle puanını 74'e çıkardı. 70 puanı bulunan Medipol Başakşehir ile farkı koruyan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.



Üst üste 3. galibiyeti aldı

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan Beşiktaş, son 3 haftada hata yapmadı ve 33. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan ve Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada ise 9 puan çıkardı. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım üst üste üçüncü kez kazandı.



15. şampiyonluk

Beşiktaş, tarihindeki 15. şampiyonluğu elde etti.

1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle kupa sayısı 14 olarak tescillendi. Beşiktaş, böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı.





3. yıldızı taktı

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki başarısıyla 15. şampiyonluğa ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.

TFF kriterleri gereği, Süper Lig'de her beş şampiyonluğun ardından takımlar formalarına bir yıldız ekliyor.



Şenol Güneş, kulüp tarihine geçti

Siyah-beyazlı takım, teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

1959 sezonundan beri 12 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik adamlarla kazanan Beşiktaş, 3. kez yerli bir teknik direktörle şampiyon oldu. Mustafa Denizli, 2008-2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş iki sezonda aynı başarıyı gösterdi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör oldu. Beşiktaş da ilk kez bir Türk çalıştırıcı yönetiminde formasına yıldız taktı.



24 sezonluk hasret bitti

Beşiktaş, üst üste ikinci kez şampiyon olarak 24 sezonluk hasretini de sonlandırdı.

Tarihinde son üst üste şampiyonluk sevincini 1991-1992'de yaşayan Beşiktaş, 24 sezon aranın ardından aynı başarıyı yakaladı.



Fikret Orman da Seba'dan sonra ilki başardı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, elde edilen şampiyonlukla kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın sezonu zirvede tamamlamasıyla Fikret Orman, Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan başkan olarak kulüp tarihine geçti.



Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde

Beşiktaş, sezonu yeniden zirvede tamamlayarak üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, böylece 7. kez Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonda yer alacak.



Caner Erkin şampiyonluk maçında oynadı

Beşiktaş'ta 83. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan Caner Erkin de şampiyonluk maçında şans bulabildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna dahil olan ancak 81. dakikada yaşadığı sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalan Caner Erkin, 216 gün sonra forma giydi.