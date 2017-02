Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk yenilgide elendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, kupadan elendi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek kupadan elendi.

D Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda saha avantajını yakalayan siyah-beyazlı takım, bu şansını iyi değerlendiremedi. İlk yarıda rakibine baskı kuran Beşiktaş, aradığı golü bulamazken, Dusko Tosic'in gördüğü kırmızı kartın ardından eksik mücadele ettiği ikinci yarıda etkili olamadı ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Vodafone Arena'daki ilk yenilgi

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçta aldı.

Geçen sezon hizmete girmesinin ardından stadında başarılı sonuçlara imza atan siyah-beyazlı takım, buradaki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki 19. maçta Fenerbahçe'ye mağlup oldu.



Gergin ilk yarıda bir kırmızı kart

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında sık sık gerginlikler yaşanırken, Beşiktaş'tan Dusko Tosic 41. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadelenin ilk gerginliği 8. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Fenerbahçe'den Robin van Persie arasında yaşandı. Van Persie, bu pozisyonda Oğuzhan'ı iterken hakem her iki oyuncuyu uyarmakla yetindi.

Karşılaşmadaki ikinci gerginlik Alper Potuk ile Oğuzhan arasında oldu. Hakem Ali Palabıyık, bu gerginlikte de oyuncuları uyardı.

İki takım arasındaki kupa mücadelesinde en kritik dakika 41. dakikada yaşandı. Fenerbahçe atağında kendisine faul yapan Van Persie'ye tepki gösteren ve bu oyuncuyu kafasıyla iten Dusko Tosic'e Ali Palabıyık kırmızı kart gösterdi. Van Persie ise yaptığı faul nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Bu pozisyonun ardından saha karıştı. Her iki takım oyuncuları arasındaki gerginlik büyürken, siyah-beyazlı oyuncular Tosic'i sakinleştirmekte zorluk yaşadı. Van Persie'ye hamle yapmak isteyen Sırp savunma oyuncusunu takım arkadaşı Atiba Hutchinson, durdurmaya çalıştı.

Tosic, kariyerinde resmi maçlardaki ilk kırmızı kartı da siyah-beyazlı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda gördü.

Sahadaki gerginlik tribünlere de yansıdı ve bir siyah-beyazlı taraftar, tribünden atlayarak sahaya girmeye çalıştı. Emniyet güçleri bu kişiyi yakalayarak saha dışına çıkardı. Güvenlik güçleri, bir Beşiktaşlı taraftarın da sahaya girmesini engelledi.

Yaşanan olaylar nedeniyle maç 5 dakika kadar durdu. Gerginliğin yatışmasının ardından karşılaşma durduğu yerden devam etti ve ilk yarı tamamlandı.



Güneş'in büyük öfkesi

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesinin ardından saha kenarında hakemleri bekleyen Şenol Güneş, kendisiyle diyaloğa giren Fenerbahçeli Simon Kjaer ile tartıştı.

Sarı-lacivertli oyuncuya eliyle müdahale eden Güneş'i yardımcıları sakinleştirmekte zorlandı. Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel de Şenol Güneş'i sakinleştirmek isterken, tecrübeli teknik adam bu sırada kendisini tutmaya çalışan antrenör Tamer Tuna'ya da sert tepki göstererek eliyle itti.

Maçın hakemleri, ilk yarının bitmesinin ardından soyunma odasına gitmek için saha içinde bir süre beklemek zorunda kaldı. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle soyunma odasına giden bölümde güvenlik güçleri önlem aldı. Saha kenarındaki körüğün biraz daha öne getirilmesinin ardından Ali Palabıyık ve yardımcıları soyunma odasına gitti.



Penaltı itirazı sonrası saha bir kez daha karıştı

Maçın 90+2. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular, Marcelo'nun şutunda ceza alanı içinde topu önlemeye çalışan Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimi de aynı yönde itirazda bulunurken, Beşiktaş yarı alanı içinde Fenerbahçe kendi yedek oyuncuların bulunduğu bölümde faul atışı kazandı. Sarı-lacivertli takımın yedek oyuncularının arkasındaki tribünde bulunan siyah-beyazlı taraftarların tepkileri sonrası Fenerbahçeli teknik heyet saha kenarına geldi. Beşiktaş'ın yedek oyuncuları da yaşanan gerginliğin içinde yer alırken, Ali Palabıyık siyah-beyazlı takımın yedek oyuncusu Aras Özbiliz'e sarı kart gösterdi.

Bu gerginlik sırasında da tribünden atlayan bir Beşiktaş taraftarı saha içine girerek Fenerbahçeli futbolculara yöneldi. Beşiktaşlı oyuncuların engellemeye çalıştığı bu kişiyi güvenlik elemanları saha dışına çıkardı.

Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından sahaya yabancı madde attı. Siyah-beyazlı takımda Quaresma ve Cenk Tosun, maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Maçın hakemleri ilk yarıda olduğu gibi karşılaşma sonunda da bir süre daha saha ortasında bekledi. Beşiktaşlı taraftarlar, hakemlerin soyunma odasına gidişi sırasında sahaya yabancı madde attı.



Bu sezonki 4. kırmızı kart

Beşiktaş'ta bu sezon 4. kırmızı kartı Tosic gördü.

Siyah-beyazlı takımda, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta Necip Uysal kırmızı kart görürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Dinamo Kiev karşısında Andreas Beck ile Vincent Aboubakar cezalandırılmıştı.



İlk yarıdaki baskı gol getirmedi

Beşiktaş, ilk yarıda rakibine baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Siyah-beyazlı takım, özellikle Anderson Talisca ile yakaladığı önemli pozisyondan yararlanamadı.

İlk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan şut atamayan ve korner kullanamayan Fenerbahçe karşısında 5 kez korner kazanan Beşiktaş, bunları da değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı takımda korner atışı sırasında Ricardo Quaresma, kendisine destek veren siyah-beyazlı taraftarlara formasını öperek karşılık verdi.

Karşılaşmayı 35 bin 625 bin biletli seyirci izlerken, maç boyunca her iki takımın taraftarları küfürlü tezahüratta bulundu.



34 yıllık üstünlüğünü koruyamadı

Siyah-beyazlı takım, rakibi karşısındaki 34 yıllık üstünlüğünü de koruyamadı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 12 kez eşleşti. Üç kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, bir kez de 4. turda karşı karşıya gelen rakiplerden, ilk 3'ünde Fenerbahçe, son 9'unda ise siyah-beyazlı takım tur atlayan takım oldu.

Rakibine kupada son olarak 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen yenilen Beşiktaş, sonraki 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.



Takım, yeniden sahaya çıktı

Maçın bitmesinin ardından soyunma odasına giden Beşiktaşlı futbolcular, Ricardo Quaresma liderliğinde sahaya gelerek tarafları selamladı.

Taraftarlar oyunculara büyük destek verirken, Quaresma çıkardığı formasını öptü.



Vodafone Arena'da ilk kez gol atamadı

Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk kez gol atamadı.

Siyah-beyazlı takım, daha önce yaptığı 18 maçta hücumda etkili olarak rahat gol bulurken, Fenerbahçe ile yaptığı kupa mücadelesinde bu sevinci yaşayamadı.