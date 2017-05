"Biz taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bu şampiyonluğu onlara armağan ediyorum"

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğu garantileyen Beşiktaşlı oyuncular, elde ettikleri başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ve bunu hak ettiklerini söylediler.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyunculardan Marcelo Guedes, kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür ederek, Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha gösterdiklerini kaydetti.

Taraftarın yüzlerce kilometre uzaktan gelerek stadı doldurmalarının unutulmaz olduğuna işaret eden Marcelo, "Biz taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bu şampiyonluğu onlara armağan ediyorum." dedi.

Marcelo sözleşmesiyle ilgili bir soruyu da, bu konuda yönetimin açıklamada bulunmasının daha doğru olacağını vurguladı.



Gökhan Gönül: "Tüm emeklerimizin karşılığını aldık"

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Gökhan Gönül de mutluluğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"10 ay boyunca belki ailelerimizi çok fazla göremedik. Kamplar nedeniyle onlardan uzak kalıyoruz. Şampiyonluğun gelmesiyle tüm emeklerimizin karşılığını aldık. O yüzden çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftar her zaman yanımızda oldular. Yenildiğimiz maçlarda bile bizi çağırdılar. Şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz."



- Hutchinson: "Harika bir duygu"



Son iki maçta forma şansı bulamayan Atiba Hutchinson da özel ve harika bir gün yaşadığını dile getirdi.

Taraftarların Türkiye'nin her yerinden gelerek kendilerine büyük bir keyif yaşattığını anlatan tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"İyi bir performansla sezonu noktaladık. Uzun bir maratondu. Başından beri çok çalıştık. Büyük bir adanmışlık, büyük bir birliktelik gösterdik. Tabii ki sezon içerisinde inişler çıkışlar yaşandı. Ama hep hedefe odaklanarak bugün de son noktayı koyduk. Gerçekten büyük bir başarı elde ettik, bununla gurur duymalıyız."



Talisca: "Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana"

Gaziantepspor karşısında iki gol kaydeden ve bu sezon 13. kez fileleri havalandıran Anderson Talisca, Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Artık kendileri için kutlama zamanı olduğunu belirten Talisca, "Takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Aslında bu sezon benim için daha iyi olabilirdi. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Bu benim biraz tempomu kesti. Sakatlıktan döndükten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor maçında görev alamayan Ricardo Quaresma, sahada olamadığı için yaşadığı üzüntüye dikkati çekerek, "Önemli olan bugün sahada olan arkadaşlarımın her şeylerini sahaya yansıtmalarıydı. Bunu başardılar. Önemli olan şey buydu." diye konuştu.

Quaresma, bundan sonraki süreçte hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.



Yöneticilerden şampiyonluk kutlaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Maytap yakarak şampiyonluk şarkıları söyleyen Orman ve yöneticiler, Gaziantep Havalimanı'nda da kutlamaları sürdürdü. Havalimanında takımı bekleyen Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcılarıyla futbolculara tek tek sarılarak kendilerini kutladı.

Fikret Orman, yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular, üstünde fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesti.