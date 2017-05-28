Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden ve şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor’a konuk olan Beşiktaş, rakibini 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Kalyon Stadı'nda oynanan maçın bitiş düdüğüyle beraber ellerindeki takım flamalarını alan Beşiktaşlı futbolcular sevinç yaşadı.

Stadı dolduran taraftarların sloganlarla sevince ortak olduğu statta, futbolcular ise tribünleri tek tek dolaşarak taraftarı selamladı.

Sevinç sırasında bazı futbolcularla kenar yönetiminin, teknik direktör Şenol Güneş’i omuzlarına alarak sahada gezdirdikleri görüldü. Şenol Güneş, omuzlarda tribünleri selamladı. Güneş, daha sonra futbolcularla beraber taraftara üçlü çektirdi.

Bu sırada sahaya giren bazı taraftarlar ise ellerindeki flamalarla sevinçlerini futbolcularla paylaştı.

Gaziantepspor karşısında takımlarını desteklemek üzere Kalyon Stadı'na gelen siyah-beyazlı taraftarlar, üst üste gelen gollerle şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Siyah-beyazlılar, maçın bitmesiyle şampiyonluk büyük sevinç yaşadı.



Kutlamalar maç bitmeden başladı

Karşılaşmada farkın 4'e çıkmasıyla siyah-beyazlı ekibin kenar yönetimi ve yedek oyuncuları, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

Beşiktaşlı oyuncular, karşılaşma devam ederken, üstünde "Armamızdaki yıldız tüm yıldızlara bedeldir" yazılı tişört giyerek aynı yazının yer aldığı bayrakları sallayarak coşkuyu yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra saha içinde toplanan Beşiktaşlı oyuncular, ortalarına Tolga Zengin'i alarak yeniden üçlü çektirdi.

Kalyon Stadı'nın hoparlöründen Beşiktaş marşları çalındı.

Beşiktaşlı taraftarlar, stattaki şampiyonluk coşkusunu Kalyon Stadı'nın dışına da taşıdı. Ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.



