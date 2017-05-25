Doğuştan iki kolunuz olmasa, yüzebilir miydiniz ? Beytullah Eroğlu yüzüyor. Hemde Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil ediyor.

2 kolu yok ancak başarıdan başarıya koşuyor…



Beytullah Eroğlu… Türkiye'yi Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda temsil etti.



Kahramanmaraşlı 22 yaşındaki Beytullah Eroğlu, yüzme sporu ile hayata yeniden bağlandı.



Mustafa-Fatma Eroğlu çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Beytullah, 2 kolu olmadan dünyaya geldi. 7 yaşına kadar evden dışarı çıkmayan Beytullah'ın hayatı ilkokula başlamasıyla değişti.



İçine kapanık tavırlarıyla dikkat çeken ve kimseyle konuşmayan Beytullah, babasının ısrarı ile okula gitti.



Beytullah, ayaklarıya yazı yazmaya başladı. Öğretmenlerinin de katkısıyla sonunda okulu sevdi, arkadaşlarıyla yavaş yavaş iletişim kurmaya başladı.



Kahramanmaraş Engelliler Yüzme Spor Kulübü Başkanı ve yüzme milli takım antrenörü Osman Çullu,

Eroğlu ailesini ziyaret ederek Beytullah'ın yüzme sporu yapabileceğini söyledi…



Yüzme ile hayatı değişen Beytullah’ın hedefi ise Tokyo 2020 Olimpiyatları….





ulusalkanal.com.tr