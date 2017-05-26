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Biatlon Milli Takımı olimpiyatlara hazırlanıyor

Milliler, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampta, atışa yönelik temel eğitim ve kondisyon çalışmaları yapıyor

Biatlon Milli Takımı olimpiyatlara hazırlanıyor

Biatlon Milli Takımı'nın kampı, 8 sporcu ve 5 antrenör yönetiminde Bolu'nun Gerede ilçesinde sürüyor.

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kampa giren Biatlon Milli Takımı, yaklaşık bin 800 metre rakımda yaylada, günde çift antrenman yaparak 2018 Kış Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Kampta, antrenörler Yuri Mitev, Nihan Erdiler, Kenan Ören, Samet Oğlağo, Fatih Yüksel ile sporcular Elif Durlanık, Gülşah Ağa, Zana Öztunç, İbrahim Yılmaz, Okan Alalma, Cihat Demir, Hayri Yaşar ve Adem Ataş yer alıyor.

Milli Takım Antrenörü Kenan Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk kampına Gerede'de start verdiklerini belirterek, "Gerede kampımızı 2 Haziran'da tamamlamış olacağız. Kampta 2 kadın, 6 erkek sporcu ve 5 antrenör bulunuyor. Gerede, doğası, iklimi ve antrenman alanları ile Türkiye'de nadir bulunan yerlerden biri. Burada atışa yönelik temel eğitim çalışmaları ve kondisyon antrenmanı yapıyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin 2018 Kış Olimpiyatları'na sporcu göndermek olduğunu vurgulayan Ören, bütün plan ve programlarının bu doğrultuda devam ettiğini aktardı.

Türkiye'de biatlon sporunun 10 yıllık geçmişinin olduğuna işaret eden Ören, "Bu, dünyada çok popüler bir spor. Türkiye Kayak Federasyonumuz bu sporu yaygınlaştırmak için büyük projeler başlattı. Şu anda 28 sporcuyu altyapıya yerleştirdik. Amacımız bu sporu daha da yaygınlaştırmak. Projemiz bu doğrultuda. Hemen hemen, Türkiye'de kayak sporu ile uğraşan tüm illere biatlon silahlarımızı dağıtarak, illerde de bu sporu başlatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayak Federasyonu #gerede #bolu #Biathlon Milli Takım #Arkut Dağı Kayak Merkezi
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