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Bilecik ve Yalova'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Bilecik ve Yalova'da coşkuyla kutladı

Bilecik ve Yalova'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu Bilecik ve Yalova'da coşkuyla kutladı.

Bilecik kent merkezindeki bazı işletmelerde karşılaşmayı izleyen Beşiktaşlılar, maçın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakan ve ''Şampiyon Beşiktaş'' sloganları atan taraftarlar, Tevfikbey Caddesi'nde toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen taraftarlar, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşü tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu birçok taraftar ise araçlarıyla konvoya katılıp korna çalarak ve takımlarının bayraklarını sallayarak kutladı.

Yalova
Yalova'daki Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Gaziantep'teki karşılaşmanın bitiminin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, meşalelerle, tezahürat yaparak söyledikleri marşlarla şampiyonluklarını kutladı.
Yalova'da araç konvoyları da oluşturan Beşiktaşlı taraftarlar, korna çalarak, şehir turu atarak elindeki bayraklarla sevinçlerini paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecik #Beşiktaşın şampiyonluğu kutlanıyor
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