Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları

1. etap yarışlarının ilk gününde Türkiye Şampiyonası puanlamasında birinciliği, erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay, kadınlarda Sakarya Telekomspor'dan Hatice Yılmaz elde etti

Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışın startı, Atatürk Anıtı önünde verildi.

Yabancı takımlardan sporcuların da yer aldığı organizasyona, 640 bisikletçi katıldı. Sadece Türk sporcuların puan aldığı yarışların ilk gününde büyük erkeklerde, Synergy Bakü takımından Kiril Pozdnyakov birinci, Kolss Continental'den Vitaly Buts ikinci, Belarus Milli Takımı'ndan Yauheni Karaliok üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonası puanlamasında ise ilk üç sırayı Kocaeli Brisaspor bisikletçileri oluşturdu. Kemal Küçükbay birinci, Mustafa Köklü ikinci, Yunus Emre Yılmaz üçüncü sırada yer aldı.

Büyük kadınlarda birinciliği Ukrayna Milli Takımı'ndan Ganna Solovei elde ederken, Sakarya Telekomspor'dan Hatice Yılmaz ikinci, Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları takımından İrem Ceren Akan üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda Türkiye puanlamasında ise Hatice Yılmaz birinci, İrem Ceren Akan ikinci, Kocaeli Brisaspor'dan Cansu Türkmenoğlu üçüncü oldu.



Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, yarın master erkekler kategorisinde pedal çevirecek.