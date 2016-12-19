CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Bodrum Golf'den 2'nci şampiyonluk

Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda şampiyon, Bodrum Golf Kulüp oldu.

Bodrum Golf'den 2'nci şampiyonluk
Geleneksel Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Clup sahasında yapıldı. Bu yıl 3'üncüsü yapılan turnuvada 7 takım ve 84 amatör golfçü mücadele etti. Turnuvada geçen yıl olduğu gibi Bodrum Golf Kulüp şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in takımı Kemer Golf Kulüp 2'nci, Taurus Golf Kulübü ise 3'üncü oldu.

Turnuva sonunda Regnum Carya Golf Kulüp'te ödül töreni düzenlendi. Regnum Carya Golf ...SPA Resort Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi. Fikret Öztürk, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Hizbullah'ın 2 numarası Ulusal Kanal'a konuştu
Sonraki Haber
'Ryan Babel'de henüz imza yok'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.