Bodrum Golf'den 2'nci şampiyonluk

Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda şampiyon, Bodrum Golf Kulüp oldu.

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Geleneksel Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Clup sahasında yapıldı. Bu yıl 3'üncüsü yapılan turnuvada 7 takım ve 84 amatör golfçü mücadele etti. Turnuvada geçen yıl olduğu gibi Bodrum Golf Kulüp şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in takımı Kemer Golf Kulüp 2'nci, Taurus Golf Kulübü ise 3'üncü oldu.



Turnuva sonunda Regnum Carya Golf Kulüp'te ödül töreni düzenlendi. Regnum Carya Golf ...SPA Resort Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi. Fikret Öztürk, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

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