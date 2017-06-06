MERSİN'de tekvando antrenörü Ahmet Gündüz'ün sporcuları 16 yaşındaki Huri Korkut ile 23 yaşındaki Yağmur Korkut kardeşler, sıvaları dökülen sağlıksız ortamdaki bodrum katında hazırlandıkları müsabakalarda Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi olma başarısını gösterdikten sonra, şimdi de olimpiyatlara hazırlanıyor. Şampiyon kardeşlerin en büyük sıkıntısı ise çalışma yaptıkları salonu yağmur suları bastığında temizlikten antrenmana zaman bulamamaları.

Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki bir binanın bodrum kattaki spor salonunda tekvando sporuna gönül veren Huri Korkut ile Yağmur Korkut kardeşler, nem ve rutubetten zorlukla nefes alınabilen, duvarlardaki sıvaları dökülen salonda büyük başarılara imza attı. Sosyo ekonomik durumu oldukça düşük olan mahallelerinde açılan salonda 10 yıl önce spora başlayan iki kız kardeş, kenar mahallede yetişmesine rağmen Fransa ve İspanya'da birincilik kürsüsüne çıktı.



Bugüne kadar Avrupa Şampiyonu, dünya ikinciliği, 9 kez Türkiye Şampiyonluğu elde eden Huri Korkut ile Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Dünya ikinciliği, Balkan Şampiyonu ve 3 kez Türkiye Şampiyonu olan Yağmur Korkut'un tek hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatı'nda şampiyon olmak.



Korkut kardeşlerin maddi imkansızlıklar içerisinde büyük başarılara imza attığını belirten antrenör Ahmet Gündüz şöyle dedi:



"Havalandırma sıkıntımız var. Yazın 40 dereceyi bulan sıcaklarda çalışma şartlarımız oldukça güçleşiyor ama buna rağmen sporcularımız başarılar elde ediyor. Nemden dolayı sıvalar sürekli dökülüyor. Çok zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Buna rağmen sporcularımız Avrupa Şampiyonu oldu, dünya ikincisi oldu. Bu çocuklara destek gelirse olimpiyat şampiyonu olabilirler."



Günde 4 saat antrenman yaptıklarını ifade eden Yağmur Korkut, "Kum torbasında çalışırken bile, her vuruşumuzda duvardan sıva dökülüyor. Koşu yaparken nefes alamıyoruz. Bayılacak dereceye geliyoruz. Havasız ve rutubetli olduğu için koku yapıyor. Duvarlar resmen yıkılıyor. Maddi sorunumuz olduğu için yurt dışında müsabaka oynayamıyoruz ve puan toplama şansımız olmuyor. Eğer puan toplayıp olimpiyata katılırsak şampiyon olabiliriz" dedi.



SU BASIYOR, ANTRENMAN YAPACAK ZAMAN KALMIYOR



İmkansızlıklar içerisinden başarılar yarattıklarını kaydeden Huri Korkut ise, "Kışın yağmur yağıyor ve burayı su basıyor. Totemler su altında kalıyor. Etrafı temizlemekten antrenman yapacak zaman bulamıyoruz. Çok rutubet var ve bazen antrenman yapamıyoruz. Yazın çok sıcak oluyor, nefes alamıyoruz. Daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği yaşadım, hedefim ise olimpiyat şampiyonluğu" diye konuştu.

