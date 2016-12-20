Bolu'da Beşiktaş'a geçit yok

Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

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5'inci dakikada Burak'ın pasıyla hareketlenen Ozan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şut auta gitti.



9'uncu dakikada Ozan'ın sol kanattan kale önüne attığı pasta Tunahan'ın şutunu Tolga kurtardı.



10'uncu dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle hakemin maçı durdurmasının ardından saha çizgileri temizlendi.



11'inci dakikada Kerim'in sol kanattan ceza sahası çizgisi üzerine gönderdiği topla buluşan Aboubakar'ın şutunu Soner kurtardı.



22'inci dakikada Olcay'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortada Rhodolfo'nun kafa şutu auta gitti.



25'inci dakikada orta sahadan topla ilerleyerek kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın şutu az farkla dışarı gitti.



44'üncü dakikada orta sahadan topla ilerleyen Gökhan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Soner kurtardı. İlk yarı sonucu 0-0.



46'ıncı dakikada Umut'un pasıyla hareketlenen Ozan'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şutu Tolga son anda çeldi.



60'ıncı dakikada Muhammed'in rakibini geçtikten sonra sol kanattan kale önüne gönderdiği topla buluşan Kerim'in şutu ağlara gitti. 0-1.



69'ncu dakikada Cumali'nin sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Diarra'nın kafa şutuyla attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.



75'inci dakikada Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta Beck'e çarparak seken top ağlara gitti.1-1. Karşılaşma bu skorla berabere sona erdi.

STAT:Atatürk



HAKEMLER: Tolga Özkalfa (xx), Uygar Bebek (xx), Ahmet Şimşek (xx)



BOLUSPOR: Soner (xx), Özgür Özkaya (xxx), Renato (x)(Dk. 60 Diarra x), Fatih (xx), Cumali (xx), Burak (xxx)(Dk.83 Emrullah x), Umut (xx), İsmail (xx), Tunahan (x)(Dk.70 Kutay x), Ozan (xxx)



BEŞİKTAŞ: Tolga (xx), Beck (xx), Rhodolfo (xx), Atınç (xx), Adriano (xx), Eslem (x), Gökhan (x), Olcay (xx)(Dk.81 Hamza x), Kerim (xxx)(Dk.86 Fatih x), Ömer (xx), Aboubakar (x)(Dk.53 Muhammed xxx)



SARI KARTLAR: Dk.32 Soner (Boluspor), Dk.82 Beck (Beşiktaş)



GOLLER: Dk.60 Kerim (Beşiktaş), Dk.75 Özgür (Boluspor)