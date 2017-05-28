Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) Şampiyonluk Turu'nun son haftasında, evinde Sloboda'yı 3-0 yenen Zrinjski şampiyon oldu.

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) Şampiyonluk Turu'nun son haftasında, evinde Sloboda'yı 3-0 yenen Zrinjski şampiyon oldu.



Mostar şehrindeki Bijeli Brijeg Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zrinjski'nin gollerini 11 ve 42. dakikalarda Nemanja Bilbija, 59. dakikada ise Jasmin Mesanovic kaydetti.



Ligde son haftaya en yakın rakipleri Zeljeznicar ile Saraybosna'nın önünde giren Zrinjski, evinde elde ettiği bu galibiyetle puanını 64'e çıkararak, beşinci lig şampiyonluğunu elde etti.



Son haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olan takımlardan Zeljeznicar, evinde Radnik'i 2-1 mağlup etti ve ligi 63 puanla ikinci sırada tamamladı.

Saraybosna ise deplasmanda Krupa'ya 1-0 yenilerek, 59 puanda kaldı ve ligi üçüncü sırada bitirdi.



Olimpik ile Metalleghe ise ligden düşen takımlar olmuştu.