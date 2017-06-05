"BOTAŞ, Adana'da kurulan bir kulüptür ve Adana'nın bu takıma ihtiyacı var"

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden BOTAŞ Spor'un Ankara'ya taşınma kararına ilişkin "BOTAŞ Adana'da kurulan bir kulüptür ve Adana'nın bu takıma ihtiyacı var." dedi.

Tümer, Menderes Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada, kulübün Adana'da kalması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Takımın Adana'da kalması için çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan Tümer, şunları kaydetti:

"BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ'ta çalışan ailelerin kurduğu bir takım. BOTAŞ, Adana'da kurulan bir kulüptür ve Adana'nın bu takıma ihtiyacı var. Biz de Adana'da kalması için gerek mecliste gerekse kentte yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadeledeki gücümüzü de herhangi bir siyasi kimlikle değil tamamen Adanalılardan ve BOTAŞ'ı geleceğe taşıyan ailelerden, miniklerden, büyüklerden ve tüm BOTAŞ'lı basketbolculardan alıyoruz. Adana halkının ve medyasının da BOTAŞ'ın Adana'da kalması için mücadele etmesi, bizim temaslarımızı güçlendiriyor."



Taşkıran: "Sadece as takım Ankara'ya taşınacak"

BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınmanın yapılan genel kurul sonrası alındığını ve resmi bir karar olduğunu belirtti.

Kararın uzun görüşmeler sonucu alındığını ifade eden Taşkıran, "Bu kararı uzun bir sürecin ardından aldık. Alınan kararı tek başımıza almadık. Genel müdürlüğümüz Ankara'da takım ise Adana'da. Bundan dolayı oluşan yönetim boşluğunu ve ekonomik sorunları ortadan kaldırmak için bu kararı aldık. Biz Adana'yı tamamen terk etmiyoruz. Ceyhan'a takımın yeni bir şubesini açacağız. Sadece as takım Ankara'ya taşınacak, altyapı Adana'da kalacak. Ailelerimiz, çocuklarımız müsterih olsunlar mağdur olmayacaklar. Ceyhan ve Dörtyol'daki tesislerimizi kullanacağız."diye konuştu.