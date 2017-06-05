İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

BOTAŞ Spor'un Adana'dan taşınma kararı

"BOTAŞ, Adana'da kurulan bir kulüptür ve Adana'nın bu takıma ihtiyacı var"

BOTAŞ Spor'un Adana'dan taşınma kararı

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden BOTAŞ Spor'un Ankara'ya taşınma kararına ilişkin "BOTAŞ Adana'da kurulan bir kulüptür ve Adana'nın bu takıma ihtiyacı var." dedi.
Tümer, Menderes Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada, kulübün Adana'da kalması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Takımın Adana'da kalması için çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan Tümer, şunları kaydetti:
"BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ'ta çalışan ailelerin kurduğu bir takım. BOTAŞ, Adana'da kurulan bir kulüptür ve Adana'nın bu takıma ihtiyacı var. Biz de Adana'da kalması için gerek mecliste gerekse kentte yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadeledeki gücümüzü de herhangi bir siyasi kimlikle değil tamamen Adanalılardan ve BOTAŞ'ı geleceğe taşıyan ailelerden, miniklerden, büyüklerden ve tüm BOTAŞ'lı basketbolculardan alıyoruz. Adana halkının ve medyasının da BOTAŞ'ın Adana'da kalması için mücadele etmesi, bizim temaslarımızı güçlendiriyor."

 Taşkıran: "Sadece as takım Ankara'ya taşınacak"
BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınmanın yapılan genel kurul sonrası alındığını ve resmi bir karar olduğunu belirtti.
Kararın uzun görüşmeler sonucu alındığını ifade eden Taşkıran, "Bu kararı uzun bir sürecin ardından aldık. Alınan kararı tek başımıza almadık. Genel müdürlüğümüz Ankara'da takım ise Adana'da. Bundan dolayı oluşan yönetim boşluğunu ve ekonomik sorunları ortadan kaldırmak için bu kararı aldık. Biz Adana'yı tamamen terk etmiyoruz. Ceyhan'a takımın yeni bir şubesini açacağız. Sadece as takım Ankara'ya taşınacak, altyapı Adana'da kalacak. Ailelerimiz, çocuklarımız müsterih olsunlar mağdur olmayacaklar. Ceyhan ve Dörtyol'daki tesislerimizi kullanacağız."diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #botaş #Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi #adana
banner863
Önceki Haber
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
Sonraki Haber
Ekmek paraları da yemekleri de aynı fırından
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.