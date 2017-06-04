Portekizli yıldız Bruma 12.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.

Galatasaray, Portekizli genç yıldızı Bruma için Bundesliga temsilcisi Leipzig ile 12.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



BONSERVİSİN YÜZDE 25'İ SPORTİNG'E



Galatasaray'la Sporting Lizbon arasında yapılan anlaşmaya göre, Bruma sarı kırmızılılara 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



Ancak yapılan anlaşma gereği Lizbon kulubü Bruma'nın satışından yüzde 25 bonservis bedeli daha alacak. Tutar maksimum 3 milyon euro olacak.



Ayrıca Galataaray 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılması nedeniyle 1 milyon euro daha ödeme yapacak. (NTV Spor)