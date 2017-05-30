İZMİR'de çocukluk yaşlarından itibaren çöpten atık kağıt toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan ve hareketli bir çocuk olduğu için babasının yönlendirmesiyle 6 yıl önce wushu, kick boks yapmaya başlayan 15 yaşındaki Yusuf İslam Parmanbek, 19 Mayıs 2017'de Gürcistan'da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu.

0 0 0 0

Buca İlçesi'nde 8 kardeşi, anne ve babasıyla çöpten kağıt toplayarak geçinen 15 yaşındaki Yusuf İslam Parmanbek, 6 yıl önce babasının yönlendirmesiyle wushu, kick boks yapmaya başladı. İzmir ve Ege Bölgesi'nde wushu, kick boks şampiyonlukları olan Parmanbek, 2013 yılında Türkiye 3'üncüsü oldu. 2016 Wushu Uluslararası Şampiyonası'nda ikincilik elde eden genç sporcu, bu maçtaki derecesi sayesinde milli sporcu olma hakkı kazandı. Kendi kilo kategorisinde 2017 Wushu Türkiye şampiyonu olan Parmanbek, milli takımda 3 hafta kampa girdikten sonra 19 Mayıs 2017'de Gürcistan'da gerçekleştirilen Wushu Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Rakiplerini eleyerek Avrupa Şampiyonu olan Parmanbek Türk bayrağını dalgalandırdı. İstiklal Marşı'nı binlerce kişi önünde okutmanın yaşattığı duyguları tarif edemeyeceğini söyleyen Parmanbek, "Bu spora çok hareketli bir çocuk olduğum için babam tarafından yönlendirildim. Zaman içinde çok sevdim. Hocalarım sayesinde başarılar da elde ettim. Avrupa Şampiyonu oldum. Binlerce kişi saygı duruşunda İstiklal Marşımızı dinledi. Hissettirdiği duyguları tarif edemem" diye konuştu.



SABAH OKUL, ÖĞLEDEN AKŞAMA KADAR ÇÖP



Buca Necla - Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Parmanbek, okuldan geldikten sonra ailesine yardım ediyor. Kağıt toplayarak geçinen ailesiyle birlikte işe giden Parmanbek, "Sabah okula gidiyorum. Öğleden sonra babam ve ağabeylerim ile kağıt toplamaya gidiyoruz. Akşam saatlerinde dönüyoruz. Sonra gece geç saatlere kadar antrenman yapıyorum. Şimdi Avrupa şampiyonuyum ama hedefimde dünya şampiyonluğu var" dedi.



Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Mevlüt Parmenbek ise, "İmkansızlıklar içinde bizim göğsümüzü kabarttı. Başarısıyla gurur duyuyoruz. Elimizden fazlası gelmez. Kağıt toplayarak geçiniyoruz. İyi kötü bir evimiz vardı. Onu da 15 gün içinde yıkacaklar" dedi.



"KURUÇEŞME'DEN MİLLİ SPORCULAR ÇIKARTIYORUZ"



Uğur Spor Kulübü Başkanı Selim Ören tüm sporcularını kardeşi gibi gördüğünü belirterek, "Hepsinin ailesiyle de irtibat içerisindeyim. Antrenör sporcu ilişkisinden çok ağabey kardeş gibiyiz. Yusuf İslam Parmanbek haftanın 6 günü, günde 5 saat antrenman yapıyor. Zor şartlar altında çalıştırıyoruz. Kuruçeşme gibi bir yerden Türkiye'yi temsil eden milli sporcular çıkarıyoruzö dedi.



WUSHU NEDİR?



Kelime olarak, güç iş, zor teknik ve sanat anlamına gelen Wushu’da saldırı ve savunmanın yanında akrobasi ve baleye benzer koreografik hareketler sergileniyor. Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanılması amaçlanıyor. Antrenmanlarda vücudun her bölümünü ayrı ayrı çalıştırma hedefleniyor. Wushu’da denge, solunum egzersizleri, esneklik, düşünce, pratik zeka ve meditasyon önemli yer tutuyor. Bunlar, beden sağlığını en iyi biçimde etkiliyor. Wushu bir spor dalı olarak, insanı yaralayan uygulamalı dövüş tekniklerinden farklı olarak biliniyor.

Kaynak: