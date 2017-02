Bülent Uygun'dan taraftara çağrı

"Bu gibi dönemlerde kasvet ve karabulutların görüşlerimizi, istek ve arzularımızı kapatmasını istemiyorsak, çıkış yolumuz yine birlik beraberlik olacaktır"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kırmızı-siyahlı taraftarları Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adanaspor ile yapacakları maça davet ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Uygun, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 28 yıl önce Süper Lig'e yükselen ve o günden bu yana aralıksız ligde yer alan Gaziantepspor'un futbol adına iyi işler yapmış, çok önemli oyuncu ve teknik adamlar yetiştiren bir camia olduğunu belirtti.

Gaziantepspor'un bu sezon sportif performansıyla taraftarlarını üzdüğünü bildiren Uygun, "Camianın bu zor durumunda bana gelen teklifi, takımdaki oyuncularıma ve sizlerle geçmişte kurduğumuz, sağlamlığına ve samimiyetine kalben inandığım gönül bağımıza güvenerek düşünmeden kabul ettim. Hepimizin aklından çıkarmaması gereken en önemli unsur şudur ki; Tek bir Gaziantepspor var." ifadelerini kullandı.

Şehirde yaşayan her bireyin el ele vererek yeni bir başarı hikayesinin baş mimarı olabileceğini aktaran Uygun, şöyle devam etti:

"Bu gibi dönemlerde kasvet ve kara bulutların görüşlerimizi, istek ve arzularımızı kapatmasını istemiyorsak çıkış yolumuz yine birlik beraberlik olacaktır. Hep birlikte, sizlerin de desteğiyle bir kurtuluş mücadelesi başlattık. Sezon sonunda amaç ve hedeflerimize ulaşmakta muvaffak olacağımıza inanıyoruz ancak bizler bu mücadeleyi verirken en çok ihtiyacımız olan unsur siz taraftarlarımızın desteğini saha içerisinde, müsabaka anında sezon sonuna kadar hissetmektir."

Adanaspor maçı biletlerinde indirime gittiklerini vurgulayarak, futbolseverleri maça davet eden Uygun, "Hep birlikte çıktığımız bu yolda Allah birlikteliğimizi bozmasın ve Gaziantepspor'un ligi bulunduğundan çok daha iyi bir konumda tamamlamayı nasip etsin. Esaretle cesaret arasında sadece C harfi vardır. Esaretini kır cesaretinle başar ki şanlı Gaziantepspor tarihi seni yazsın." açıklamasında bulundu.