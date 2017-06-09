Burak Yılmaz, Arda Turan'a "Sen Milli Takımı bırakıyorsan ben de bırakıyorum." dedi, Arda "Senden dostun olarak rica ediyorum, yapma." diyerek engel oldu.

Makedonya maçının ardından gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve tepki gösteren Arda Turan, Takım uçağında imza attığı olayın ardından Milli formayı bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.



Düzenlediği basın toplantısında Arda Turan'ın, Ay Yıldızlı formayı bıraktığını açıklaması, Slovenya'daki kampta şok etkisi yarattı. Çünkü en yakın arkadaşları dahi Arda'nın böyle bir karar alacağını beklemiyordu. En yakın dostu Burak Yılmaz dahi...



ARDA ARKADAŞLARINI BİLE ŞAŞIRTTI



Hürriyet'in haberine göre, bu karar sonrasında Arda Turan, Slovenya'da takım otelinden ayrılmadan önce arkadaşları ile bir araya geldi. İşte o toplantıda Burak Yılmaz sürpriz bir çıkış yaptı.



"BEN DE BIRAKACAĞIM"



Duygusal yoğunlukla birlikte Burak Yılmaz, "Ben de bırakacağım. Sen böyle bir karar aldıysan ben de Milli Takımı bırakıyorum" dedi. Ancak Arda Turan, buna engel oldu.



ARDA: BENİM YAŞADIĞIM BENİ BAĞLAR



Arda, yakın dostu olan Burak'a, "Hayır, benim yaşadığım konu ayrı ve beni bağlar. Bu milli dava ve milli forma. Senden dostun olarak rica ediyorum asla böyle bir şey yapma" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz da duygusal yoğunlukla yaptığı bu çıkışın ardından Arda ile konuştuktan sonra "Haklısın" diyerek bu kararından vazgeçti.



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