Milli futbolcu, Beijing Guoan'ın, Şanghay SIPG'e 5-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydetti.

Çin Süper Ligi'ndeki 11. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan, konuk olduğu Şanghay SIPG'e 5-1 yenildi.



Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas'ın başında bulunduğu Şanghay SIPG'in, 26 ve 52. dakikalarda Shihao Wei, 57. dakikada Hulk, 76 ve 84. dakikalarda Lei Wu'nun attığı gollerle 5-0 öne geçtiği maçta, Beijing Guoan'ın futbolcusu Burak Yılmaz, 90. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 5-1



Bu sonuçla Beijing Guoan 15 puanda kalırken, Şanghay SIPG 26 puanla ikinci sırada yer aldı.



Milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 7. golüne imza attı.