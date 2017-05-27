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Burak Yılmaz'ın takımı farklı yenildi

Milli futbolcu, Beijing Guoan'ın, Şanghay SIPG'e 5-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydetti.

Burak Yılmaz'ın takımı farklı yenildi

Çin Süper Ligi'ndeki 11. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan, konuk olduğu Şanghay SIPG'e 5-1 yenildi.

Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas'ın başında bulunduğu Şanghay SIPG'in, 26 ve 52. dakikalarda Shihao Wei, 57. dakikada Hulk, 76 ve 84. dakikalarda Lei Wu'nun attığı gollerle 5-0 öne geçtiği maçta, Beijing Guoan'ın futbolcusu Burak Yılmaz, 90. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 5-1

Bu sonuçla Beijing Guoan 15 puanda kalırken, Şanghay SIPG 26 puanla ikinci sırada yer aldı. 

Milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 7. golüne imza attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #burak yılmaz #Takim #yenilmek #milli futbolcu #futbol #futbolcu #Beijing Guoan #Şanghay
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