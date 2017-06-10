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Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin ekibi Beijing Guoan, teknik direktör Schmidt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, teknik direktörlük görevine Roger Schmidt'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Schmidt, teknik direktörlük kariyerinde Avusturya ekibi Salzburg ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'de ismini duyurmuştu.

Beijing Guoan, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla 7. sırada yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #burak yılmaz #teknik direktör #milli futbolcu #futbol
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