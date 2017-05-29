Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda antrenörlük görevine Brezilyalı çalıştırıcı Angelo Vercesi getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda antrenörlük görevine Brezilyalı çalıştırıcı Angelo Vercesi getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon CEV Challenge Kupası'nı kazanan, ligi de 5. sırada bitirerek yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da, Jan de Brandt'ın ayrılmasının ardından antrenörlük görevine Angelo Vercesi'nin getirildiği ve Brezilyalı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Geçen sezon Seramiksan'ı çalıştıran Vercesi, daha önce İtalya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de görev üstlendi. Brezilyalı antrenör Ze Roberto'nun yardımcılığını da yapan 50 yaşındaki Vercesi, Hırvatistan ve Belarus milli takımlarını çalıştırdı.