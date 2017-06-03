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Bursa'da ligde kalma sevinci

Bursaspor'un, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde kalması, Bursa'da sevinçle karşılandı

Bursa'da ligde kalma sevinci

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek ligde kalması, Bursa'da büyük sevinçle karşılandı.

Kültürpark içindeki çay bahçelerini dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle büyük bir heyecan yaşadı.
Televizyonlar karşısında takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Trabzonspor'un 56. dakikada Rodallega ile 1-0 öne geçmesine karşın umutlarını koruyarak desteklerini sürdürdü.
Bursaspor'un 61. dakikada Jorquera ile eşitliği yakalayıp 69. dakikada da Batalla ile 2-1 öne geçmesinin ardından taraftarlar, çay bahçelerini bayram yerine çevirdi.
Taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte ligde kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.
Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları ile Trabzon'da izleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, maçın ardından soyunma odasındaki kutlama görüntülerini kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde yayımladı.
Bursa Valisi İzzettin Küçük de sosyal medya hesabından, Bursasporlu futbolcuları kutlayarak "Teşekkürler çocuklar. Tüm takımı ve taraftarımızı yürekten kutluyorum. Diğer sezonlar bu heyecanı şampiyonluk yarışında yaşatın." paylaşımında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bursaspor
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