2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
2 saat içinde anlaştılar! Bugün 15.20 uçağıyla...
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Bilim dünyasını sarsan keşif!
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı
Katar'a şok! Bir ülke daha katıldı

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Robert Prosinecki ile görüştüklerini açıkladı

Bursaspor'un başkanı Ali Ay, gelecek sezon transfer çalışmaları için bilgi verdi ve Prosinecki ile de görüştüklerini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Robert Prosinecki ile görüştüklerini açıkladı

beIN Sports'a konuşan Ali Ay, "Yeni teknik direktör için çalışmalarımız sürüyor. Henüz biten bir şey yok. Prosinecki de görüştüğümüz isimler arasında. Yönetim olarak yabancı hoca istiyoruz." dedi.
 
Yeni bir takım kurmanın planlarını yaptıklarını söyleyen Ay, "Geçen sezonu yaşanmamış sayıyorum. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bir daha bu duruma düşmemek için arkadaşlarla el birliğinde çalışmalar yapıyoruz. En az 7-8 tane transfer düşünüyoruz. Bu sene biraz kesenin ağzını açacağız." ifadelerini kullandı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Prosinecki #Bursaspor
banner863
Önceki Haber
İstanbul'da 59 farklı adreste uyuşturucu operasyonu!
Sonraki Haber
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.