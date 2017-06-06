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Bursaspor'da Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu yazılı açıklamaya yaparak 13 Haziran 2017 tarihinden Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bursaspor'da Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı
Bursaspor Kulübü Divan Kurulu yazılı açıklamaya yaparak 13 Haziran 2017 tarihinden Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"Kulübün 1 Haziran 2017 Perşembe günü yapılan Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda futbol kulübümüzün içinde bulunduğu durum çerçevesinde 15 gün içinde Divan Kurulumuzun Olağanüstü toplanması için Divan Kurulu’na yetki verilmiş idi. Kurulumuz, bu toplantının 13 Haziran 2017 Salı günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Salonu’nda iftarlı olarak yapılmasına karar vermiştir.

Bu Olağanüstü toplantının gündemini sadece Divan Kurulu üyelerinin dilek ve temennileri ile Bursaspor Kulübü Başkanı’nın kulübün son durumu ve ileriye dönük çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmesini kapsayacaktır."

Kaynak: DHA
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