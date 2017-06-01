BURSASPOR Kulübü’nün Divan Kurulu toplantısı bugün Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bursaspor Kulübü’nün kuruluş gününde gerçekleştirilen olağan toplantıya, ramazan ayı olması nedeniyle ilgi olmadı, 625 üyeden, 110’u katıldı. Yapılan toplantıya Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Adem Sakarya da katıldı.



Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kurulda yaptığı konuşmada, “1 Haziran 2017 Bursasporumuzun 54'üncü kuruluş yıldönümü. Çok daha mutlu bir şekilde bugünü kutlamak isterdik, ama hak etmediğimiz bir noktadayız. Bu nedenle bu akşam vereceğimiz geceyi iptal etmek zorunda kaldık. Kulüp olarak maalesef hak etmediğimiz noktalardayız. Bursaspor Türkiye’nin beşinci büyük kulübüdür. Bazı dikenli yollar olabiliyor, önemli olan bunları aşmaktır. Önümüzde iki günlük süre var. Kişilerin üzerinde bir ümitsizlik olsa da ben inanıyorum ki Allah’ın izniyle bu ligde kalacağız. Ardından nelerin yanlış yapıldığını hep beraber değerlendireceğiz. Hepimizin belki payı vardı ama Bursaspor birdir ve başka Bursaspor yoktur.”



50 YILINI DOLDURAN ÜYELERE PLAKET



Divan Toplantısında genel kurul üyeliğinde 50 yılını dolduran üyeler, Necmi Yeşilova, Osman Şekercioğlu, Fehim Kahveci, Erol Yadigar, Cevat Diniz, Arif Çarit ve Behzat Çavdar’a Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.



ADEMOĞLU: ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ



İkinci Başkan Ali Ademoğlu ise yaptığı konuşmada, “Bugün 1 Haziran Bursaspor’un 54. kuruluş yıldönümü. Başkanımız Ali Ay’ın sizlere selamları var. Bursasporlu olmaktan, bu kulübün yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman istediğiniz şeyler iyi gitmeyebilir. İstişare yapılmalıdır. Herkesin fikri alınmalıdır. Bugün 48 saatimiz var. Bu zaman diliminden sonra Bursaspor’un bu döneminin kaderi belli olacak. Herkesin özeleştiri yapması gerekli. Üç hafta evvel üç maç alsaydık ilk 10’a girmenin hesabını yapacaktık. 100 milyonluk kredi çekilmesiyle ilgili olarak, borç bu şekilde devam etseydi, Bursaspor’un kasasından 19 Milyon TL fazla para çıkacaktık. Bir sonraki Divan Kurulu’na Başkan Ali Ay ve tüm yönetim kurulu üyeleri beraber geleceğiz ve hesap verilecektir” dedi.