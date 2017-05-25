Teknik direktör Örnek: ''(Gençlerbirliği maçı) Bu maçın diğer maçlardan farkı var. Kazanmamız gereken bir maç''

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, ''Bu maçın diğer maçlardan farkı var. Kazanmamız gereken bir maç.'' dedi.



Örnek, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını diledi.



Bu hafta sonu Bursaspor açısından ligin en önemli 90 dakikasına çıkacaklarını belirten Örnek, ''Belli süreçler bizi buraya getirdi. Böyle olmasını kimse istemezdi. Ciddi bir maça çıkıyoruz. Oyuncuların moral motivasyonları iyi durumda. Belki ilk defa bu kadar canlı ve dinamikler. Bunu inşallah sahaya yansıtacaklarını umuyorum.'' diye konuştu.



"Takımın buralarda olması herkesi üzüyor"



Örnek, zorlu karşılaşmaya yeşil-beyazlı taraftarları beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



''Klasik söylemde de bulunmak istemiyorum. Bu maçın diğer maçlardan farkı var. Kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımızdan 90 dakika destek vermelerini bekliyoruz. Bu takım Bursa'nın takımı. Oyuncular burada bir modeller. Ben futbol oynarken tribünde gördüğüm insanları teknik direktörlük yaparken de tribünde görüyorum. İleride bu insanlar yine tribünde olacak. Bu takımın gerçek sahibi Bursasporlular. 20 sene önce tribünde gördüğüm insanlar hala tribündeyse kayıtsız şartsız Bursaspor'u seviyorlar. Bu sene üzüldüler. Şampiyonluk yaşamış, Avrupa kupalarına gitmiş bir takımın buralarda olması herkesi üzüyor. Bazen böyle anlar olabiliyor. Bursaspor bunu birkaç kere yaşadı. Bursaspor taraftarının Gençlerbirliği maçında, Beşiktaş maçındaki atmosferi yaşatacağına inanıyorum.''



Yeşil-beyazlı taraftarların stadı dolduracaklarına inandığını anlatan Örnek, futbolcuların da sahada ellerinden gelen gayreti göstermek zorunda olduklarını belirtti.



Örnek, sakatlıkları bulunan Bilal Kısa ve Batalla'nın bugün antrenmana çıkacaklarını vurgulayarak, sözlerini ''Ertuğrul Ersoy bu hafta aramızda olmayacak. Emre Taşdemir'in durumu maç gününe kadar netleşecek. Bilal ve Pablo Batalla umarım bu hafta aramızda olurlar. Stancu da dün itibarıyla antrenmanlara başladı.'' diye tamamladı.