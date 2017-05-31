"Sanki biz oynuyormuşuz gibi maçı seyredip, Başakşehir'in kazanmasını diliyoruz. Kazanırsa inşallah biz Avrupa'ya gideceğiz."

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün isteğimiz Başakşehir'in kupayı kazanması, bizim de Avrupa kupalarına gitmemiz." dedi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Antalyaspor'un sonuna yaklaşılan ligde, zor bir yerden iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Antalyaspor için Avrupa kupasının konuşulmasının kendilerine gurur verdiğini ifade eden Çalımbay, "Çünkü iki puandayken aldığımız, sekizinci haftaya kadar galibiyeti olmayan bir takım, çok iyi bir yere gelen bir takım oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir istikrar yakaladık ve bunu da sonuna kadar devam ettirdik. Bütün arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çalımbay, ligin son maçında cuma günü konuk edecekleri Gaziantepspor ile yapacakları karşılaşmayı da iyi neticeyle bitirmek istediklerini, bu mücadelede daha çok oynamayan genç oyunculara şans vereceklerini bildirdi.

Tecrübeli teknik adam, gelecek sezona çok iyi hazırlanmak için transferde çok çalışmaları ve takımdaki eksiklikleri kaliteli transferlerle gidermeleri gerektiğinin altını çizdi.



"Kupa finali bizim için hayati derecede önemli"



Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak final maçının kendileri için önemine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kupa finali bizim için hayati derecede önemli. Önümüzdeki sezonun planını, programını yapacağımız bir maç. Tabii ki bütün isteğimiz Başakşehir'in kupayı kazanması, bizim de Avrupa kupalarına gitmemiz. Bu bizim elimizde olmayan bir şey. Sanki biz oynuyormuşuz gibi maçı seyredip, Başakşehir'in kazanmasını diliyoruz. Kazanırsa inşallah biz Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'da da Antalyaspor'u çok iyi yerlere getireceğiz."



"Burada çok mutluyum, sıkıntım yok"



Çalımbay, Antalyaspor'dan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine sözleşmesinin kırmızı-beyazlı kulüple devam ettiğini, gitmek istese dahi görevini bırakamayacağını söyledi.

"Yönetim, öyle bir şey olmadığını defalarca söyledi ama maalesef yine konuşuluyor." diyen Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben görevimin başındayım. Burayı da çok seviyorum, çok mutluyum, sıkıntım yok. Benim en rahat çalıştığım yerlerden biri. Şimdi çok güzel resimlerimizi, posterleri çektirdik. Yani burada aile havası var, inşallah bozulmaz. Bozulması için hiçbir neden yok, onun üstüne koyarak gitmek gerekiyor. Biz, burada ilkleri başardık. Gurur duyulacak şeyler yapıldı, rekorlar kırıldı. İnşallah Avrupa'da olursa bir ilk daha olur. İlklere imza atmamız da bize ayrıca gurur veriyor."