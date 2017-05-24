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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupasını aldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Beşiktaş'ın stadında oynanan karşılaşmada Erzurum ekibi Gümüşhanespor'u 1-0 yendi. Böylece, TFF 1. Lig'e çıkan üçüncü ve son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Erzurulmlu taraftarlar şehirlerinde zaferi çoşkuyla kutladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupasını aldı

Vodafone Arena dün akşam Spor Toto 2. Lig play-off final maçına sahne oldu. Bir tarafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor diğer tarafta Gümüşhanespor bir üst lig için mücadele verdi.

Karşılaşmada Erzurum ekibi, Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Tribünleri dolduran taraftarlar Beşiktaş'ın stadını açmasından dolayı duyduğu mutluluğu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a sevgi gösterisinde bulunarak gösterdi.

Finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a zaferi getiren golü 66. dakikada Erhan Çelenk kaydetti. 

Erzurum temsilcisi, böylece Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

Erzurumlular, taraftarı olduğu takimlarının bir üst lige çıkmasını kentte büyük bir coşku ile kutladı. Vatandaşlar, maçın bitiş düdüğünün ardından il merkezinde toplandı. Binlerce taraftar buradan Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne gitti.

Ellerinde Türk bayrakları ile takımlarının flamaları taşıyan Erzurumsporlular, kupa sevincini burada da sürdürdü.

Kutlamalara katılan taraftarlar, "İşte şampiyon işte Dadaşlar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde tezahüratlar yaptı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Büyükşehir Belediye Erzurumspor #futbol #Gümüşhanespor #Spor Toto 2. Lig play-off
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