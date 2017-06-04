Mavi-beyazlı ekip, kaleci İsmail Şahmalı ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, transfer çalışmaları kapsamında kaleci İsmail Şahmalı ile anlaşma sağladıklarını bildirdi.



Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.



Bu kapsamda, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda iç transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da dış transferde bazı oyuncularla temas halinde olduklarını anlatan Toprak, "Kaleci İsmail Şahmalı ile anlaşma sağladık. Kendisi umrede olduğundan sözleşme için beklemeye karar verdik. Şimdilik İsmail kardeşimizin ekibiyle ön protokol imzaladık. İnşallah kendisi kutsal topraklardan döndüğünde 1 yıllık sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.



İsmail Şahmalı da Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.



Son olarak görev yaptığı Manisaspor'da bu sezon 28 maçta forma giyen 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Ege temsilcisinin teknik heyetinden yönetimine kadar her kesime teşekkür etti. İsmail Şahmalı, Manisaspor'un hedefine ulaşması için her zaman duacı olacağını kaydetti.