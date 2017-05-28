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Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta ikinci turda

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta, Hırvat rakibi Lucic-Baroni'yi 2-0 yenerek tek kadınlarda ikinci tura yükseldi.

Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta ikinci turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Dünya klasmanının 155'inci sırasında yer alan 27 yaşındaki Çağla Büyükakçay, turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seribaşı Lucic-Baroni ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, 35 yaşındaki rakibini bir saat 11 dakika süren maçta 6-3'lük iki set sonucunda mağlup ederek, adını ikinci tura yazdırdı.

Fransa Açık'ta teklerde mücadele eden tek Türk tenisçi Çağla, ikinci turda dünya 49 numarası ABD'li Shelby Rogers ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #çağla büyükakçay #fransa #Fransa Açık
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