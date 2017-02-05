Caner Erkin'den Fenerbahçe hamlesi!

Sahalara dönmek için geri sayıma geçen Beşiktaşlı oyuncu, siyah-beyazlı futbolcularla sık sık toplantılar gerçekleştirdi. Derbinin favorisi olduklarını vurgulayan Caner, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalırlarsa bu başarının lige çok olumlu yansıyacağını dile getirdi

Beşiktaş’ta sol ayak tendonu kopana kadar oynadığı başarılı futbolla tribünlerin adeta sevgilisi haline gelen Caner Erkin haftayı tesislerde geçirirken, deyim yerindeyse gecesini gündüz etti.



Geçtiğimiz aylarda koltuk değnekleriyle bile Vodafone Arena’daki soyunma odasına gelerek takım arkadaşlarına etkileyici konuşmalar yapan tecrübeli sol bek, bu hafta da arkadaşlarıyla yakından ilgilendi, onları mental açıdan Fenerbahçe derbisine hazırlamaya çalıştı. Kamp gecelerindeki akşam yemeklerinde takıma eşlik eden ve geç saatlere kadar tesislerde kalan Caner dün de takımla birlikte yemek yedikten sonra evinin yolunu tuttu.



"SON MAÇLARDA ÇOK İYİ OYNUYORUZ"

1,5-2 ay sonra sahalara dönmenin planlarını yapan milli futbolcunun, takım arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, “Son maçlarda çok iyi oynuyoruz. Bu futbolumuzu derbide de sahaya yansıtırsak turu geçen taraf biz oluruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.



"TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Oynayan-oynamayan tüm futbolcularla yakın ilişki içinde olan Caner’in, “Tüm şartlar bizim lehimizde. Hele Vodafone Arena’da, taraftarın önünde oynamak bize çok daha önemli bir avantaj kazandırıyor. Bunun yanı sıra son üç maçtaki oyun anlayışımızı sahada gösterebilirsek evlerimize turla döneriz. Ayrıca bu durum lige de olumlu yansır. Yakaladığımız havayı daha da güçlendirmiş oluruz. Kötü oynamak için kimsenin mazereti yok. Sahaya çıkıp, yüreğinizi koyacaksınız. Bu maç sadece bir kupa maçı değil, bu maç şampiyonluk yarışına da olumlu yansıyacaktır” dediği öğrenildi./Posta