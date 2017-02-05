Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve
İran kararını açıkladı
İran kararını açıkladı
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Caner Erkin'den Fenerbahçe hamlesi!

Sahalara dönmek için geri sayıma geçen Beşiktaşlı oyuncu, siyah-beyazlı futbolcularla sık sık toplantılar gerçekleştirdi. Derbinin favorisi olduklarını vurgulayan Caner, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalırlarsa bu başarının lige çok olumlu yansıyacağını dile getirdi

Caner Erkin'den Fenerbahçe hamlesi!

Beşiktaş’ta sol ayak tendonu kopana kadar oynadığı  başarılı futbolla tribünlerin adeta sevgilisi haline gelen Caner Erkin haftayı tesislerde geçirirken, deyim yerindeyse gecesini gündüz etti.

Geçtiğimiz aylarda koltuk değnekleriyle bile Vodafone Arena’daki soyunma odasına gelerek takım arkadaşlarına etkileyici konuşmalar yapan tecrübeli sol bek, bu hafta da arkadaşlarıyla yakından ilgilendi, onları mental açıdan Fenerbahçe derbisine hazırlamaya çalıştı. Kamp gecelerindeki akşam yemeklerinde takıma eşlik eden ve geç saatlere kadar tesislerde kalan Caner dün de takımla birlikte yemek yedikten sonra evinin yolunu tuttu.
 
"SON MAÇLARDA ÇOK İYİ OYNUYORUZ"
1,5-2 ay sonra sahalara dönmenin planlarını yapan milli futbolcunun, takım arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, “Son maçlarda çok iyi oynuyoruz. Bu futbolumuzu derbide de sahaya yansıtırsak turu geçen taraf biz oluruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
 
"TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK BÜYÜK BİR AVANTAJ"
Oynayan-oynamayan tüm futbolcularla yakın ilişki içinde olan Caner’in, “Tüm şartlar bizim lehimizde. Hele Vodafone Arena’da, taraftarın önünde oynamak bize çok daha önemli bir avantaj kazandırıyor. Bunun yanı sıra son üç maçtaki oyun anlayışımızı sahada gösterebilirsek evlerimize turla döneriz. Ayrıca bu durum lige de olumlu yansır. Yakaladığımız havayı daha da güçlendirmiş oluruz. Kötü oynamak için kimsenin mazereti yok. Sahaya çıkıp, yüreğinizi koyacaksınız. Bu maç sadece bir kupa maçı değil, bu maç şampiyonluk yarışına da olumlu yansıyacaktır” dediği öğrenildi./Posta

Etiketler; #fenerbahçe #caner erkin #beşiktaş #türkiye kupası
banner863
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Sigortasız devlet olmaz
Sonraki Haber
Afganistan'da soğuk hava ve çığ: 37 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.