Şampiyon Beşiktaş'ın 2 Milli beki Gökhan Gönül ve Caner Erkin çok özel açıklamalarda bulundu. Caner, Fenerbahçe'de oynadığı zaman başına gelen bir durum hakkında itirafta bulundu.

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe ve Inter'den transfer ettiği Caner Erkin ile Gökhan Gönül, Vatan Gazetesi'ne özel röportaj verdi.



İşte Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yapılan o röportaj:



-Bu sezon Çaykur Rize’ye attığın golü kutlarken sanki ‘Oh be’ der gibiydin, neden?



Gökhan: “Evet, doğru. 15 dakika Quaresma soldaydı, ileri çıkma şansı buldum. Her oyuncu gol atınca sevinir. Beşiktaş’taki ilk golümdü. Belki de onun patlamasını yaşadım.”



-Caner bu sezon çok oynayamadı. Ama bazı oyuncuların oynamadan da takıma katkılarının olduğu söy-lenir. Caner de takımın neşe kaynağıydı. Bu konuda ne dersin?



Gökhan Gönül: Düştüğünde yanına gelip omzunu sıvazlayan profildeki adamlar takım için önemlidir. Caner de böyle. Hep pozitif. Bir oyuncu problem yaşadığında onu davranışlarıyla hayatan döndüren adamlardan.



9 yıl oynadığı Fenerbahçe’den ayrılıp Beşiktaş’a transfer olan ve siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Gökhan Gönül, kendisiyle ilgili “Beşiktaş’ta F.Bahçe’de olduğundan çok daha rahat. Yüzü hep gülüyor” şeklinde yorum yapılmasının nedenlerini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, “Beşiktaş’ta yükü oyuncular daha eşit paylaşıyor. Bu sebeple insanlar; F.Bahçe’deki o hırçın, o her yere pres yapan Gökhan yerine, şimdi Beşiktaş’ta yük eşit dağıldığı için daha relax bir Gökhan izlediklerini düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum ama bu fikir bu sebeple oluşmuş olabilir.



Ben hep pozitifim. F.Bahçe’de de gülüyordum, burada da. Kaybettiğimde üzülüyorum. Bu nerede olduğumla değil, yaşadığım anla alakalı” dedi.



‘Q7 İLE SORUNUMUZ YOK’



Sağ kanattaki partneri Quaresma ile sorun yaşamadığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, “Herkes ofansif yönümün, defansif yönümden ağır bastığı konusunda hemfikir. Ben de öyle düşünüyorum fakat bir bek, ileri çıkıp çıkmayacağına önündeki oyuncunun pozisyonuna göre karar verir.



Quaresma çizgide durmayı seviyor. İnatçı bir yapısı var. Bazen 2 kişi baskı yapsa bile pas vermeyip onları geçmeye çalışıyor. Kimi zaman da başarılı oluyor. Bir problemimiz yok. Pas trafiğime bakarsak, %70 onunla paslaşıyorumdur” diye konuştu.



Caner Erkin: Beşiktaş son iki yılda şampiyon oldu. Benim hissettiğim, üstüne koyarak gideceğiz. Daha iyi olacağız.Umuyorum ki önümüzdeki senelerde de ipi biz göğüsleyeceğiz.



Sezon başında olaylı şekilde ayrıldığı F.Bahçe’den Inter’e transfer olan oradan da tıpkı Gökhan Gönül gibi Beşiktaş’ın yolunu tutan Caner Erkin, siyah-beyazlı takımdaki macerasına flaş bir başlangıç yapmıştı. Asistleri ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, ligin 8. haftasında ise talihsiz bir sakatlık yaşadı ve aşil tendonu koptu.



Aslında Inter’e gittiğinde de ağrıları olduğunu söyleyen milli solak, “Bir şeyler hissediyordum. Ancak tendon sakatlığı bir futbolcunun çok da başına gelen bir şey değil. Belki biraz dinlenmem gerekiyordu, dinlenmedim. Çünkü daha önce de ağrı hissetsem de çok oynadım. Mesela geçmişte menisküs ameliyatı olmadan önce 2-3 hafta dinlenmem lazımdı fakat çıkıp 3-4 tane maç oynamıştım. Ağrı eşiğim yüksek, çıtkırıldım değilim. Öyle oynamaya alışığım ama bu kez talihsiz bir durum oldu” dedi.



‘İYİLİĞİMİ DÜŞÜNDÜ’



Caner, iyileştikten sonra teknik direktör Şenol Güneş’in kendisine çok forma şansı vermemesiyle ilgili ise “Sağ olsun, beni çok korumak istiyor. Ben 1.5-2 aydır oynamak istiyorum ama hoca beni tuttu. Ağrılarım var yine ayağımda. Hoca iyiliğimi istedi. Ona teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş ile benzediklerini de belirten Caner, “O da agresif ve mükemmelliyetçi. 3-0 yeniyoruz ama o iyi oyun istiyor. Bu güzel bir şey, ben de öyle istiyorum. Çok babacan, hep dinliyor. Kolay kolay memnun olmuyor. Sürekli karşısındakine ne katabileceğini düşünüyor” yorumunu yaptı.



Caner: “F.Bahçe’de oynarken ailevi sorunlar yaşadım. Mutsuz bir evlilik yapmıştım, sonrasında ayrıldım. Şimdi ise eşimle çok huzurlu ve mutluyum. Çok daha agresiftim sahada, şimdi biraz hafifledi.”



Gökhan: “Formanızda Ay-yıldızı taşıyınca farklı hissediyorsunuz. Beşiktaş’ta bu hep var.”



Caner: “Beşiktaş armasındaki yıldız, şampiyonluklardan öte. Herkes ona saygı duymalı.”



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