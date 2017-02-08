Canik Belediyespor'a bir sezonda dördüncü başantrenör

- Canik Belediyespor, başantrenör Erdal Yeğin ile yollarını ayırmasının ardından Erman Okerman ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı - Okerman, Samsun ekibinde bu sezon görev yapacak dördüncü başantrenör oldu





SAMSUN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, başantrenör Erdal Yeğin ile yollarını ayırmasının ardından Erman Okerman ile anlaştı.

Lige Mehmet Can Öztürk ile başlayan Canik Belediyespor, Öztürk'ün geçirdiği rahatsızlık sonucu 17 Ekim 2016'da yaşamının yitirmesinin ardından yerine yardımcısı Uğur Özden'i getirdi.

Alınan başarısız sonuçlar üzerine 4 Kasım 2016'da Özden'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Samsun ekibi, göreve Erdal Yeğin'i getirmişti. Son 7 maçını kaybeden Karadeniz ekibinde Yeğin ile de yollar ayrıldı. Canik Belediyespor'da göreve, bu sezon dördüncü başantrenör olarak Erman Okerman getirildi.

Kulüp başkanı Ercan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okerman ile sezon sonuna kadar takımı çalıştırması konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi.

Okerman'ın takımın başında ilk idmanına çıktığını belirten Bayrak, "Ligde yeniden yükselişe geçmek için Okerman'ı göreve getirdik. Bir de yabancı oyuncu transferi yapacağız. Bunun için arayışlarımız sürüyor. Takımımızın ligde kalması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



