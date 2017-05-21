"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Celtics'te Isaiah Thomas sezonu kapattı

NBA'de Doğu Konferansı final serisinde Cleveland Cavaliers'a karşı 2-0 geride bulunan Boston Celtics'in yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Celtics'te Isaiah Thomas sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisinde Cleveland Cavaliers'a karşı 2-0 geride bulunan Boston Celtics'in yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kalçasından yaşadığı sakatlık nükseden Thomas'ın sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği duyuruldu.

İlk olarak Minnesota Timberwolves ile 15 Mart'ta oynanan normal sezon maçında kalçasından sakatlanan 28 yaşındaki Thomas, sonraki iki karşılaşmada takımdaki yerini alamamıştı. Thomas, Washington Wizards ile 12 Mayıs'ta karşılaştıkları Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında da aynı sakatlığı yaşamıştı.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu birinci sırada tamamlayıp finale yükselen takımının başarısında önemli rol üstlenen Thomas, play-off'larda 23,3 sayı, 6,7 asist ve 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #celtics #isaiah thomas #Sezon #nba #doğu konferansı #Final serisi #Cleveland Cavaliers #Boston Celtics #sakatlık
banner863
Önceki Haber
Marmaris ve Fethiye'de sahiller doldu
Sonraki Haber
Kazanlar “birlik beraberlik“ için kaynadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.