Hepsi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Hepsi Türkiye Varlık Fonu'na devredildi
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı

CFM-BAYK Kış Trofesi

Bodrum'da 48 tekne ile yaklaşık 500 sporcunun katıldığı CFM-BAYK Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları tamamlandı

CFM-BAYK Kış Trofesi

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları tamamlandı.
Bodrum açıklarında düzenlenen yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden 48 teknede yaklaşık 500 sporcu katıldı. Her ayağı iki gün olmak üzere yedi ayaktan oluşan yelken mücadelesinin 2. ayağı, ikinci gün yarışları ile tamamlandı. Sporcular ikinci gün yarışlarında yaklaşık 20 millik Bodrum-Çelebi Adası-Kargı Adası-Çelebi Adası-Bodrum rotasında dalgalar ve birbirleri ile mücadele etti.
IRC-A, IRC-B ve destek sınıfı olmak üzere 3 ayrı sınıfta 8 ayrı grup olarak yapılan yarışlarda, Bodrum Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri de önlem aldı.
İkinci gün yarışlarında, IRC-A 0'da "Arkas-Flying Box" isimli teknenin ekibi birinci olurken, IRC-A 1'de "Define", IRC-A 2'de "Marina Vista Keyif 60", IRC-A 3'de "Yedi Mavi- Shak Shuka", IRC-A 4'de "Layd Sun', IRC- B 1'de "Zagun", IRC- B 2'de "Blues 1", Destek sınıfında ise " Ar-ya" isimli teknelerin ekibinin birinci olduğu açıklandı.
CFM-BAYK Kış Trofesi 25-26 Şubat'ta 3. ayak yarışları ile devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yelken #CFM-BAYK Kış Trofesi #Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü
banner863
Önceki Haber
Hakkari'de 54 bin 600 paket sigara ele geçirildi
Sonraki Haber
Hakkari'de 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.