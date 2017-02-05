Bodrum'da 48 tekne ile yaklaşık 500 sporcunun katıldığı CFM-BAYK Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları tamamlandı

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları tamamlandı.

Bodrum açıklarında düzenlenen yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden 48 teknede yaklaşık 500 sporcu katıldı. Her ayağı iki gün olmak üzere yedi ayaktan oluşan yelken mücadelesinin 2. ayağı, ikinci gün yarışları ile tamamlandı. Sporcular ikinci gün yarışlarında yaklaşık 20 millik Bodrum-Çelebi Adası-Kargı Adası-Çelebi Adası-Bodrum rotasında dalgalar ve birbirleri ile mücadele etti.

IRC-A, IRC-B ve destek sınıfı olmak üzere 3 ayrı sınıfta 8 ayrı grup olarak yapılan yarışlarda, Bodrum Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri de önlem aldı.

İkinci gün yarışlarında, IRC-A 0'da "Arkas-Flying Box" isimli teknenin ekibi birinci olurken, IRC-A 1'de "Define", IRC-A 2'de "Marina Vista Keyif 60", IRC-A 3'de "Yedi Mavi- Shak Shuka", IRC-A 4'de "Layd Sun', IRC- B 1'de "Zagun", IRC- B 2'de "Blues 1", Destek sınıfında ise " Ar-ya" isimli teknelerin ekibinin birinci olduğu açıklandı.

CFM-BAYK Kış Trofesi 25-26 Şubat'ta 3. ayak yarışları ile devam edecek.