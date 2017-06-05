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Cheik Tiote kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Geçen sezon Galatasaray'da sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalanmayan Cheick Tiote hayatını kaybetti. Demba Ba kendisine ait Twitter hesabından oyuncunun ölümü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cheik Tiote kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çin basının iddiasına göre geçtiğimiz sezon Galatasaray tarafından İstanbul'a getirilen ancak sağlık kontrolünden geçemediği için transferinden vazgeçtiği 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Cheik Tiote, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba da üzücü haberin ardından sosyal medya hesabından 'Mekanın cennet olsun kardeşim' mesajını yayınladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Cheik Tiote #kalp krizi
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