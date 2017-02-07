Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi...
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi...
Fikret Orman: Özür dileriz
Fikret Orman: Özür dileriz

Cisse futbolu bıraktı

Fransız oyuncu Djibril Cisse, hayatına DJ, yorumcu, yapımcı ve moda danışmanı olarak devam edeceğini açıkladı

Cisse futbolu bıraktı

Bir dönem İngiliz ekibi Liverpool'un da formasını giyen Fransız oyuncu Djibril Cisse, futbolu bıraktı.

Fransız oyuncu Twitter hesabından paylaştığı mesajda, futbolu bıraktığını ve bundan sonra hayatına DJ, yorumcu, yapımcı ve moda danışmanı olarak devam edeceğini bildirdi.

Cisse kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Olympique Marsilya, Panathinaikos ve Lazio gibi takımlarda oynamıştı.

En son 2015-2016 sezonunda Fransa'ya bağlı deniz aşırı bölge Reunion'un Saint-Pierroise takımında forma giyen 35 yaşındaki Cisse, Fransa Milli Takımı'nda 41 maçta 9 gole imza atmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbolu bıraktı #futbol #Djibril Cisse
banner863
Önceki Haber
Bursa'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin ölmesi
Sonraki Haber
Robin van Persie ve Şenol Güneş dahil çok sayıda TFF PFDK'ya sevk var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.