İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

Crystal Palace'dan Volkan Şen sürprizi

Fenerbahçe'de yıl boyu bekleneni veremeyen isimlerden Volkan Şen bu yaz Premier Lig'e yelken açıyor.

Crystal Palace'dan Volkan Şen sürprizi

Fenerbahçe'de sezon boyu bekleneni veremeyen isimlerden Volkan Şen'e Premier Lig'den talip çıktı.

Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye İngiliz ekibi Crystal Palace, sarı-lacivertli kulübün kapısını milli futbolcu için 3.5 milyon avroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Henüz teklifini sarı-lacivertli ekibe resmen iletmeyen İngiliz kulübü, Volkan Şen'le anlaşmış durumda. 

VOLKAN DA İSTİYOR

Fenerbahçe formasını giydiği 76 maçta 8 gol ve 13 asist yapadfdspğkfofsdğkon Volkan zaman zaman mücadelesiyle taraftarın takdirini kazansa da bir türlü beklenen üst düzey performansı verememişti.

Volkan'ın da bitmesi için istekli olduğu transfere Fenerbahçe'nin resmi teklif geldiğinde FFP anlaşması için gelir yaratmak amacıyla sıcak bakacağı düşünülüyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Crystal Palace #fenerbahçe #volkan şen #Premier Lig
banner863
Önceki Haber
Patlamada sol gözünü kaybeden Yarbay Tetik görevine devam ediyor
Sonraki Haber
Gaziantep'te çok sayıda hava aracının uçuşu yasaklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.