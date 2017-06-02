2019 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek

Dünya Curling Federasyonu, 2019 yılında yapılacak Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi.



Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada'da organize edilen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası sırasında, yönetim kurulu üyeleri Ensar Şahiner ve Murat Akın ile Dünya Curling Federasyonu yetkilileriyle görüştüklerini anlattı.



Görüşmelerde organizasyonu Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Şebin, şunları söyledi:

"Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, şu ana kadar curling branşında alınan en önemli uluslararası organizasyon. Türkiye, curling sporunda son zamanlarda alınan başarılarla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Olimpiyatlar dışında ülke olarak birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Tüm organizasyonları da başarılı bir şekilde yapabileceğimizi dünyaya ispatladık."



2019 Ekim'de yapılması planlanan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nın da en iyi şekilde organize edileceğini vurgulayan Şebin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarı ve hızlı yükseliş birçok ülkenin dikkatini çekmektedir. Bu başarılar sporcularımızın özverili çalışmaları sonucu elde edilmektedir. Federasyon olarak başarılı çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Ev sahipliği yapacağımız dünya şampiyonası ülkemizi curlingde daha yukarılara taşıyacaktır. Şampiyonada açılış, kapanış, gönüllüler, karşılama, madalya törenleri başta olmak üzere konaklama, ulaşım ve güvenlik noktasında en iyi biçimde organizasyon yapılmasını hedefliyoruz. Bu organizasyon, aynı zamanda Türkiye'nin spor turizmindeki önemini de ön plana çıkaracaktır."