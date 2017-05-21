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Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü

DAĞ bisikletçileri, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu İnternational Salcano Dağ Bisikleti Yarışı'nda ter döktü.

Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçi Macera Parkında düzenlenen bisiklet yarışına Türkiye'nin farklı şehirlerinden bisikletçiler katıldı. 10 kategoride 177 sporcu katıldığı yarışmada sporcular hem dereceye girmek için hem de elde ettiği derecelerle Dünya ve Avrupa Olimpiyat Yarışlarına katılmak için puan topladı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #dağ bisikleti #gaziantep #Türkiye Bisiklet Federasyonu #international salcano dağ bisikleti yarışı
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