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Darüşşafaka Doğuş seride öne geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit'i 72-67 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 öne geçti.

Darüşşafaka Doğuş seride öne geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit'i 72-67 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 öne geçti.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta iki takım da dış atışlarda sayı bulurken, Darüşşafaka Doğuş 7. dakikayı 16-15 üstün geçti. Ev sahibi takım daha sonra Wanamaker ve Bertans ile skor üretti ve ilk periyodu 20-15 üstün bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde Bertans ve Wilbekin ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 14. dakikada 28-20 üstünlüğünü sürdürdü. Banvit, Furkan Korkmaz ve Theodore'nin basketleriyle skorda dengeyi sağlamaya çalışırken, ev sahibi ekip soyunma odasına da 36-32 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına boyalı alandan ürettiği basketlerle başlayan Darüşşafaka Doğuş, Bertans ve Wanamaker'ın da dış atıştan verdiği destekle 29. dakikada farkı 10 sayıya (52-42) çıkardı. Yeşil-siyahlılar, hücumda zorlanan rakibi karşısında Wanamaker ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulmaya devam etti ve son periyoda 58-43 üstün girdi.
Son periyotta Theodore ile sayı üreten Banvit, 37. dakikada farkı 9 sayıya (67-58) indirdi. Bertans'ın üç sayılık basketiyle tekrar oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka Doğuş, rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve müsabakadan 72-67 galip ayrılarak, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 26 Mayıs Cuma günü Bandırma temsilcisinin evinde oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto
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