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Defolimpikte sporculara ölçüm desteği

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında, 23. Defolimpik Yaz Oyunları'na katılacak sporcuların ölçüm ve değerlendirmelerinin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı

Defolimpikte sporculara ölçüm desteği

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında, 23. Defolimpik Yaz Oyunları'na katılacak sporcuların ölçüm ve değerlendirmelerinin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

TİESF'den yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan'ın makamındaki imza törenine, federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir, asbaşkan Mahir Yazıcı ve federasyon yetkilileri katıldı.

İş birliği protokolü gereği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 18-30 Temmuz'da Samsun'da organize edilecek 23. Defolimpik Yaz Oyunları'na katılacak sporcuların ölçümlerini takip edecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü, federasyon tarafından belirlenen 10 branşa yönelik 150 sporcunun odyoloji testi ve değerlendirmeleri, antrenman alanı ve programı, sporcuların genel durumları hakkında çalışmalar yapacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yakup Ümit Kihtir #Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu #Metin Doğan #Mahir Yazıcı #İşbirliği protokolü #Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi #23. Defolimpik Yaz Oyunları
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