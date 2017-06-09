Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan ay-yıldızlı ekipte Deniz Türüç'ün aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan Deniz'in sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gittiği kaydedildi.
Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Terim'den izin alan Deniz, kamptan ayrıldı
Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.