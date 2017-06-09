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Deniz Türüç, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Terim'den izin alan Deniz, kamptan ayrıldı

Deniz Türüç, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Deniz Türüç, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan ay-yıldızlı ekipte Deniz Türüç'ün aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan Deniz'in sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gittiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #A Milli Takım #Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim #futbol #fatih terim #Deniz Türüç
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