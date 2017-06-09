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Deniz Türüç, milli takım kampından ayrıldı!

A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı maç öncesinde Serdar Gürler'in ardından Deniz Türüç de kadrodan çıkarıldı. Türüç'ün ailevi nedenlerden dolayı Fatih Terim'den özel izin aldığı ifade edildi.

Deniz Türüç, milli takım kampından ayrıldı!

A Milli Takım'ın Kosova maçı öncesi Serdar Gürler'in ardından Deniz Türüç de kadrodan çıkarıldı.

Başarılı futbolcunun ailevi sebeplerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin aldığı ve kamptan ayrıldığı ifade edildi.

Bilindiği üzere Makedonya maçı sonrası yaşanan krizin ardından milli takımın kaptanı Arda Turan da kadrodan çıkarılmıştı. Böylelikle Arda Turan'la birlikte toplamda 3 isim Kosova maçının kadrosunda yer almayacak./Milliyet

Etiketler; #Deniz Türüç #A Milli Takım #Kosova #makedonya
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