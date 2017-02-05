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Dev derbide Gökhan Gönül hazırlığı

Siyah beyazlı taraftarlar Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe derbisine 'gül' mesajlarıyla hazırlıyor.

Dev derbide Gökhan Gönül hazırlığı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam erken final havasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi siyah beyazlı taraftarlarda Gökhan Gönül hazırlığı var.

Beşiktaş taraftarları sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettikleri Gökhan Gönül için sosyal medyada örgütlenerek destek kampanyası başlatmıştı. Kadıköy'de oynanan ligin ilk yarısındaki derbide sarı lacivertli taraftarların Gökhan Gönül için sahaya para atarak yaptığı protestoya karşılık siyah beyazlı taraftarlar da 'kırmızı gül' hamlesi yapacak.

Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesi stada götürdüğü yüzlerce kırmızı gülü sahaya kaptanlık bandı ile çıkacak olan Gökhan Gönül'e atarak jest yapacak.

Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ikinci maçına çıkacak olan milli futbolcuya maç boyunca tezahüratlarla destek vermesi beklenen siyah beyazlı taraftarlar yıldız oyuncuya ayrı bir ilgi gösterecek.

 

Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe #gökhan gönül #ziraat türkiye kupası
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